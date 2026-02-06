Papa Leone XIII restituisce la Bibbia di Borso d’Este al Vaticano dopo 555 anni

Dopo oltre cinque secoli, la Bibbia di Borso d’Este torna a casa. Papa Leone XIII ha deciso di restituirla al Vaticano, dove sarà esposta di nuovo. La preziosa opera, rimasta lontana dalla sua sede originale per più di 555 anni, ora si prepara a essere presentata al Pontefice. È un momento importante per gli storici e per chi si interessa di arte e religione.

**La Bibbia di Borso d’Este, un’opera unica nel suo genere, torna al Vaticano per essere mostrata al Papa.** Papa Leone XIII ha ricevuto la Bibbia di Borso d’Este in Vaticano, un evento storico dopo cinquecento e cinquantacinque anni, per la prima volta in assolita esposizione diretta al Pontefice. La mostra, iniziata a Roma nel dicembre 2025, era stata organizzata per celebrare l’opera iconica realizzata a Ferrara nel 1471 su commissione del duca Borso d’Este, durante un momento cruciale della storia italiana. L’opera, ormai una delle più belle e preziose Bibbie del Rinascimento, è stata presentata in sala Capitolare della Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva, e ha attratto oltre quindici mila visitatori prima del ritorno ufficiale alla sua sede originaria, la Biblioteca Estense di Modena.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo 555 anni, la Bibbia di Borso d'Este torna in Vaticano.

Un evento inaspettato ha portato Papa Leone XIV tra i visitatori del Senato, sorprendendo romani e turisti durante la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este.

