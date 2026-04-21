In Italia, il sistema giudiziario si confronta con casi in cui le accuse non riguardano azioni concrete, ma le intenzioni di chi le avrebbe potute compiere. La legge prevede norme che possono coinvolgere persone anche senza che si siano effettivamente verificati i fatti, come nel caso di alcuni articoli del codice penale. Questi strumenti legali sono stati pensati per contrastare specifiche forme di criminalità, ma vengono spesso applicati in contesti che sollevano dubbi sulla loro interpretazione.

Benvenuti nell’Italia del “potresti farlo”. Qui il reato non sempre aspetta i fatti. C’è l’articolo 416 ter del codice penale, nato per colpire mafia e politica insieme. Ottima intenzione, nessun dubbio su questo. Ma il risultato oggi fa discutere e molto. Una volta servivano voti in cambio di denaro. Uno scambio chiaro, concreto, dimostrabile. Poi la legge si è allargata nel tempo. E dentro la legge è entrata la “promessa di utilità”. Tradotto: basta dirsi tra politici e mafiosi, forse, magari, vedremo. E già si entra in una zona pericolosa. Perché la parola in sé stessa è di difficile comprensione e concretamente non chiarisce cos’è esattamente una “utilità”.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Quando il diritto perde il buon senso: indagati sulle intenzioni

Notizie correlate

Femminicidio, dal caso Resinovich al delitto Cirillo: chi uccide perde il diritto sulle spoglieChi ha il diritto di decidere sulle spoglie del defunto? Finora la decisione cadeva direttamente sul coniuge della persona scomparsa.

Cancellato il volto dell’angelo che ricorda Giorgia Meloni. Il restauratore: «Ordini del Vaticano». L’ammissione sulle intenzioni e il dipinto originaleÈ stato cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco comparso nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Spese legali divise se chi perde ha cercato la conciliazione; Separazione, perdi il mantenimento appena vai a convivere e tocca a te dimostrare il contrario: nuova sentenza; La Turchia non avanza nel processo di adesione in UE; Supplenze: rientro docente dopo il 30 aprile, i casi di proroga.

Femminicidio, dal caso Resinovich al delitto Cirillo: chi uccide perde il diritto sulle spoglieCon l’entrata in vigore della legge, l’omicida perde ogni diritto sul defunto dalla data d’iscrizione nel registro degli indagati fino alla sentenza d’assoluzione ... msn.com

Ruotolo sul Venezuela, 'se vince legge del più forte perde il diritto'Quanto avvenuto in Venezuela è la violazione del diritto internazionale: un intervento militare unilaterale e l'arresto del presidente in carica. Per questo difendiamo il multilateralismo, il ruolo ... ansa.it

Perde così il diritto di voto in un futuro conclave - facebook.com facebook

Perde cosi il diritto di voto in un futuro conclave x.com