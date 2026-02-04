Cancellato il volto dell’angelo che ricorda Giorgia Meloni Il restauratore | Ordini del Vaticano L’ammissione sulle intenzioni e il dipinto originale

Hanno cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. Il restauratore spiega che ha seguito ordini del Vaticano, senza poter fare diversamente. La decisione ha suscitato sorpresa, anche perché l’immagine originale ritrae proprio il leader di Fratelli d’Italia. Ora resta da capire se il volto sarà ricostruito o se l’intervento resterà così.

È stato cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco comparso nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. «L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano», spiega a Repubblica il restauratore Bruno Valentinetti. Dopo aver negato per giorni che l’angelo ritratto fosse restaurato con il volto della premier, il restauratore ora sembra ammettere quali fossero le sue vere intenzioni: «Va bene, era Meloni, ma sulla falsa riga del dipinto che c’era prima». Il volto originale dell’angelo prima del restauro. Adesso, spiega Repubblica, si procederà con il ripristino dell’immagine originale. Dopo lo scoppio delle polemiche, la soprintendenza speciale di Roma si era attivata per identificare il volto del dipinto originale della cappella del Crocifisso, realizzato nel 2000.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina a Roma è stato cancellato l'affresco che raffigurava un volto che somigliava a Giorgia Meloni.

Bruno Valentinetti, il restauratore che ha coperto il volto dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, spiega perché ha fatto quella scelta.

