Da quando è entrata in vigore una legge recente, chi commette un omicidio perde automaticamente ogni diritto sulle spoglie della vittima. Questa norma si applica a casi di femminicidio e altri delitti simili, come nel caso di un uomo accusato di aver ucciso una donna e di averne successivamente rivendicato il possesso delle sue ceneri. La legge stabilisce chiaramente che l’omicida non può reclamare alcun diritto sulle spoglie del defunto, a partire dalla data dell’omicidio.

Chi ha il diritto di decidere sulle spoglie del defunto? Finora la decisione cadeva direttamente sul coniuge della persona scomparsa. Nel caso in cui non fosse coniugata, toccava al parente prossimo. Ma cosa accadeva se il responsabile delle spoglie è proprio colui che è accusato o condannato per la morte di quella persona? È il caso di Liliana Resinovich, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 il cui cadavere è stato ritrovato tre settimane dopo. Per la morte della donna è attualmente indagato il marito Sebastiano Visintin che è anche l’unico a poter decidere sui resti della moglie. Dall’8 aprile 2026 tutto cambia con l’entrata in vigore della legge n. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Femminicidio, dal caso Resinovich al delitto Cirillo: chi uccide perde il diritto sulle spoglie

Chi uccide perde i diritti sulle spoglie, ok definitivo dalla CameraColmiamo un vuoto normativo per cui finora, paradossalmente, il carnefice poteva disporre delle spoglie di una vittima.

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