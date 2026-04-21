Qualità dell' aria e risorse tagliate il Pd alza la voce | Maggioranza subalterna alle scelte del Governo
In Consiglio comunale si è discusso della qualità dell’aria nella Pianura Padana e delle risorse disponibili per la transizione ecologica. La maggioranza è stata criticata dall’opposizione, che ha sostenuto che il governo centrale prende decisioni senza coinvolgere abbastanza le amministrazioni locali. La discussione si è concentrata anche sulla riduzione delle risorse destinate alle politiche ambientali e alle iniziative per migliorare la qualità dell’aria.
Il tema della qualità dell’aria nella Pianura Padana e la gestione delle risorse per la transizione ecologica sono finiti al centro del dibattito in Consiglio comunale. Al termine di un confronto sulla ripartizione dei fondi nazionali, il Partito Democratico ha espresso la propria contrarietà.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Una raccolta di contenuti
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