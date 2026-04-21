Qualità dell' aria e risorse tagliate il Pd alza la voce | Maggioranza subalterna alle scelte del Governo

In Consiglio comunale si è discusso della qualità dell’aria nella Pianura Padana e delle risorse disponibili per la transizione ecologica. La maggioranza è stata criticata dall’opposizione, che ha sostenuto che il governo centrale prende decisioni senza coinvolgere abbastanza le amministrazioni locali. La discussione si è concentrata anche sulla riduzione delle risorse destinate alle politiche ambientali e alle iniziative per migliorare la qualità dell’aria.