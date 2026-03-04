Pianura Padana tra le aree più inquinate d’Europa il governo taglia i fondi per la qualità dell' aria

La Pianura Padana è tra le zone più inquinate d’Europa e il governo ha deciso di ridurre i fondi destinati alla qualità dell’aria. Le Regioni della regione stanno invece investendo e coordinando interventi per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. La situazione rimane complessa e le misure adottate continuano a suscitare attenzione.

Lucchi (Pd): “Stiamo facendo la nostra parte con politiche concrete e integrate. Ridurre ora le risorse significa indebolire un percorso che stava producendo miglioramenti reali” “Le Regioni della Pianura Padana stanno investendo, coordinando interventi e assumendosi responsabilità per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Proprio mentre questo lavoro comincia a dare segnali di miglioramento, la Legge di Bilancio 2026 interviene con un taglio del 75% al Fondo nazionale dedicato al bacino padano: 240 milioni di euro in meno nel triennio 2026-2028. Per l’Emilia-Romagna significa circa 52 milioni di euro in meno su politiche ambientali e di mobilità sostenibile”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Qualità dell’aria in pianura Padana, Ancarani (Pd): "Il Governo riveda le priorità, la salute viene prima di tutto"“La qualità dell’aria in Pianura Padana rappresenta una delle principali emergenze ambientali e sanitarie d’Europa. Ambiente, taglio del 75% al fondo anti smog per la qualità dell'aria in Pianura padanaUn taglio drastico, di ben il 75% pari a 240 milioni di euro, al Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al... Una selezione di notizie su Pianura Padana. Temi più discussi: Pianura Padana ancora nella morsa dello smog, torna verde l’Emilia-Romagna; Pianura padana, aria pessima: Il doppio dei limiti di legge. E nei prossimi giorni è in arrivo la polvere sahariana; Meteo e Inquinamento: PM 10 fino a 100 microgrammi in Pianura Padana, Smog critico anche a Roma. Situazione; SMOG: SIRONI (M5S), GRAZIE A NOI AL VIA INDAGINE CONOSCITIVA SU PIANURA PADANA. Meteo Milano – Nubi e foschie in Pianura Padana, clima mite in LombardiaAlta pressione ancora presente ma con correnti umide: nuvolosità irregolare sulla Lombardia e temperature sopramedia ... centrometeoitaliano.it Smog record in Pianura Padana e polvere sahariana: aria pericolosa in gran parte d’ItaliaPianura padana e città italiane soffrono livelli record di smog, PM10 e polvere sahariana, peggiorando la qualità dell’aria per tutti. blitzquotidiano.it #Agricoltura: @giamma71 @LegaSalvini, da ricerca no #agrivoltaico in Pianura Padana x.com Allarme formaldeide nella Pianura Padana centrale Alte concentrazioni e forte penetrazione riscontrate nel distretto del pannello truciolare Continua a leggere: https://www.efanews.eu/item/57863-allarme-formaldeide-nella-pianura-padana-centrale.html facebook