Tagliato del 75% il fondo per la qualità dell' aria in Pianura Padana | il Governo lo ripristini

Il governo ha ridotto del 75% il fondo destinato alla qualità dell'aria in Pianura Padana. In risposta, una rappresentante del Partito Democratico ha chiesto alla Regione di monitorare gli effetti di questa decisione e di intervenire presso il governo per chiedere il ripristino completo delle risorse. La richiesta è stata avanzata attraverso una risoluzione approvata dalla Regione, con l’obiettivo di tutelare le azioni di controllo e miglioramento ambientale nella zona.

In una risoluzione, Francesca Lucchi del Pd impegna la Regione a monitorare gli effetti del taglio statale al Fondo e a farsi portavoce presso il governo della richiesta di ripristinare integralmente le risorse Chiedere al governo il ripristino integrale del Fondo per la qualità dell'aria. In una risoluzione, Francesca Lucchi (Pd) impegna la Regione a monitorare gli effetti del taglio statale al Fondo per la qualità dell'aria nella Pianura Padana e a farsi portavoce presso il governo della richiesta di ripristinare integralmente le risorse, al fine di garantire la continuità delle misure regionali per il risanamento atmosferico, tutelare la salute pubblica ed evitare l'aggravarsi delle procedure di infrazione europea. Ambiente, taglio del 75% al fondo anti smog per la qualità dell'aria in Pianura padanaUn taglio drastico, di ben il 75% pari a 240 milioni di euro, al Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al...