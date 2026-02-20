Rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi ricognizione con il commissario Vadalà in Prefettura

Il commissario Vadalà ha avviato un’operazione di bonifica nella Terra dei Fuochi, dopo aver riscontrato un aumento di rifiuti abbandonati nelle campagne di Caserta. La Prefettura ha organizzato un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine e le aziende di nettezza urbana per pianificare interventi mirati. Durante la riunione, sono stati definiti i primi passi per accelerare la rimozione e contrastare gli sversamenti illegali. La priorità rimane la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

La Prefetta Volpe, nel sottolineare l'impegno che tutti gli attori coinvolti stanno mettendo in campo, ha condiviso con i sindaci e i commissari l'esigenza che i siti oggetto di intervento da parte della struttura del Commissario unico vengano rapidamente restituiti alle comunità, con progetti di riqualificazione, per non vanificare gli sforzi profusi. Al riguardo, la Prefettura di Caserta ha diffuso una recente circolare sulle iniziative destinate a rafforzare l'azione di presidio e controllo del territorio in "Terra dei fuochi" grazie ai 760mila euro del Fondo Unico Giustizia destinati dal Ministero dell'Interno alla provincia di Caserta.

