Arbel ex ostaggio a Gaza rivela | Stuprata tutti i giorni da Hamas Perché Albanese tace su queste violenze?

Arbel Yehoud, ex ostaggio a Gaza, ha parlato di abusi sessuali quotidiani che ha subito durante la sua prigionia, una violenza che ha segnato profondamente i suoi 482 giorni di cattività. La donna, rilasciata a gennaio 2025 grazie a un accordo internazionale, ha descritto come i membri di Hamas le abbiano inflitto violenze sessuali quasi ogni giorno, spesso da uomini diversi. Durante l’intervista al Daily Mail, ha anche confessato di aver tentato il suicidio più volte per cercare di sfuggire al dolore. La sua testimonianza getta nuova luce sulla brutalità delle condizioni di prigionia, mentre si interroga sul sil

L’ex ostaggio Arbel Yehoud, prigioniera a Gaza per 482 giorni e rilasciata durante l’accordo di gennaio 2025, ha raccontato in un’intervista al Daily Mail di essere stata a ggredita sessualmente «quasi ogni singolo giorno durante la prigionia, da uomini diversi» e di aver tentato il suicidio più volte mentre era in cattività. Ha detto di non voler entrare nei dettagli ma ha affermato che erano così gravi e ripetuti da farle desiderare di togliersi la vita. « Ho provato a togliermi la vita tre volte», ha affermato Yehoud, «sentivo di non farcela ad andare avanti. Ci sono stati momenti in cui ho pensato che fosse l’unica via d’uscita». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

