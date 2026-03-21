Ardea Antonella Cofano lascia Fratelli d’Italia e passa alla Lega

Il 21 marzo 2026, ad Ardea, Antonella Cofano ha annunciato tramite un post su Facebook di aver lasciato Fratelli d’Italia e di aver aderito alla Lega. La decisione è stata comunicata pubblicamente dalla stessa politica, che ha spiegato di aver compiuto questa scelta dopo un periodo di riflessione. Nessun altro dettaglio sulla motivazione ufficiale è stato fornito.

Ardea, 21 marzo 2026 – Antonella Cofano lascia Fratelli d’Italia e aderisce alla Lega. Ad annunciarlo è stata la stessa esponente politica con un post su Facebook nel quale spiega di aver maturato la decisione dopo “una lunga e profonda riflessione”. Cofano parla di una scelta arrivata al termine di un ultimo anno vissuto “tra osservazione e silenzio”, che l’ha portata alla consapevolezza che non vi fossero più, a suo dire, le condizioni politiche per proseguire il proprio impegno all’interno di Fratelli d’Italia con la necessaria serenità. Nel suo intervento, l’ormai ex esponente di FdI ripercorre le origini del proprio impegno politico, ricordando l’esperienza iniziata nel Fronte della Gioventù a 17 anni e definendola una militanza autentica, fatta di sacrifici e presenza costante sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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