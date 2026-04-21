Qatar scacco all’Al Sadd | errore tecnico riapre il campionato

Il campionato in Qatar ha subito un cambiamento improvviso dopo che la federazione ha deciso di riaprire le competizioni, annullando la partita del 13 aprile che aveva consegnato la vittoria all’Al Sadd. Questa decisione è stata presa a causa di un errore tecnico riscontrato durante le partite. La scelta ha riaperto i giochi per la conquista del titolo e ha creato nuove aspettative tra le squadre coinvolte.

La corsa al titolo in Qatar è stata improvvisamente sconvolta dalla decisione della federazione locale di riaprire il campionato, annullando di fatto la vittoria ottenuta dall’Al Sadd lo scorso 13 aprile. La misura segue l’accoglimento di un ricorso presentato dall’Al Shamal, che mette in discussione l’esito di una sfida giocata contro il Qatar SC proprio in quella medesima data. L’errore tecnico che ha scatenato il contenzioso. Tutto nasce da un episodio avvenuto durante il match conclusosi con il punteggio di 2-0 a favore del Qatar SC. In quel momento, dopo l’espulsione di un calciatore straniero della squadra di casa, il tecnico del Qatar SC ha optato per un inserimento che ha violato le norme vigenti sulla composizione della rosa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Qatar, scacco all’Al Sadd: errore tecnico riapre il campionato Notizie correlate Leggi anche: Qatar: gli avversari sbagliano un cambio, l'Al-Shamal recupera 3 punti e ora sfida l’Al-Sadd di Mancini per il titolo Al-Sadd, colpo Dilrosun: l’olandese raggiunge Mancini e Firmino in QatarRinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini...