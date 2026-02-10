Al-Sadd colpo Dilrosun | l’olandese raggiunge Mancini e Firmino in Qatar

Javairô Dilrosun ha firmato con l’Al-Sadd di Doha, arrivando a rinforzare la squadra qatariota. Dopo aver lasciato l’América, l’olandese si unisce a Mancini e Firmino, pronti a disputare la nuova stagione in Medio Oriente.

