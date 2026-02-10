Al-Sadd colpo Dilrosun | l’olandese raggiunge Mancini e Firmino in Qatar
Javairô Dilrosun ha firmato con l’Al-Sadd di Doha, arrivando a rinforzare la squadra qatariota. Dopo aver lasciato l’América, l’olandese si unisce a Mancini e Firmino, pronti a disputare la nuova stagione in Medio Oriente.
Approfondimenti su Al Sadd Doha
Romagnoli via dalla Lazio? L’Al Sadd di Mancini fa sul serio! Ecco l’offerta presentata
L’Al Sadd, sotto la guida di Roberto Mancini, ha avanzato un’offerta concreta per Alessio Romagnoli, attualmente alla Lazio.
La nuova vita di Roberto Mancini in Qatar: impatto difficile, tre sconfitte nelle ultime cinque partite
Le notizie dal fronte del calciomercato biancoceleste continuano a suscitare emozioni forti in tutti i tifosi della Lazio. Recentemente, la tifoseria è stata colta di sorpresa dalla mancata cessione di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd. Un colpo sfumato proprio all'ultim - facebook.com facebook
