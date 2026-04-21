Un giornalista russo molto conosciuto ha rivolto parole offensive e irripetibili nei confronti dell’Italia e della premier italiana durante una trasmissione televisiva. Le sue dichiarazioni sono state particolarmente dure e senza mezzi termini, attirando l’attenzione per il tono aggressivo e le espressioni usate. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni nel contesto dei rapporti tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle affermazioni.

Parole violente e irreperibili quelle di Vladimir Solovyov, uno dei principali giornalisti della tv russa contro l'Italia e Giorgia Meloni. Giornalista e conduttore del programma Domenica sera Vladimir Solovyov su Rossija 1, apre così un nuovo fronte con l'Italia dopo mesi di tensioni lungo la direttrice Roma-Mosca e arriva dopo qualche giorno dalla visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante una delle sue ultime trasmissioni ha usato parole durissime, alcune irripetibili e lo ha fatto direttamente in italiano contro la premier parlando di "vergogna della razza umana", "bestie", "idiota patentata", "cattiva". Il fatto di aver mescolato l'italiano al russo da l'idea che il messaggio dovesse arrivare prima all'Italia che al suo pubblico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il vergognoso attacco della tv russa alla Meloni e quegli insulti impronunciabili: chi è e cosa ha detto Solovyov

Notizie correlate

"Lusingata, ma...": Salis sul futuro. Cosa ha detto alla TV svizzera sulla sfida a Giorgia Meloni"Una giornata con Silvia Salis" questo il titolo di un reportage trasmesso nelle ultime ore dalla televisione pubblica della Svizzera in lingua...

Cosa ha detto Meloni sulla crisi in Iran e perché si è aperto uno scontro con l’ambasciata russaLe parole della premier, secondo cui la crisi del diritto internazionale trae origine dall'aggressione russa in Ucraina, hanno fatto infuriare...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Meloni, il silenzio prima della condanna: Inaccettabili parole di Trump sul Papa; Meloni condanna Trump sul Papa: Parole inaccettabili. E anche Salvini critica il presidente Usa; Meloni prima tiepida, poi l'affondo contro Trump sul Papa; Il silenzio di Meloni poi la critica a Trump. Opposizioni all’attacco.

Attacco della tv russa a Meloni. Gli insulti di Solovyev contro la premierRischia di provocare un nuovo caso diplomatico tra Russia e Italia l'uscita di Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca. In uno dei suoi programmi, Solovyev attacca fronta ... corriere.it

Trump contro Meloni, le reazioni. Schlein: Ferma condanna per attacco alla premierDopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, sono molte le reazioni del mondo politico italiano. In testa gli esponenti dell’opposizione. Elly Schlein ha preso la parola nell'Aula di Montecitorio ... repubblica.it

La premier Giorgia Meloni, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano, ha affrontato diversi temi di attualità, dalla politica interna agli scenari internazionali. Sul decreto sicurezza, Meloni ha respinto le critiche all'ennesima forzatura ideologica - facebook.com facebook

Siamo inorriditi dal governo Meloni che continua a essere complice di Netanyahu. L'Italia non sosterrà la proposta di sospendere accordo associazione Ue-Israele, semplicemente una VERGOGNA! x.com