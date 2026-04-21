Meloni? Fascista pu***** raffica di insulti in italiano dal fedelissimo di Putin | l’accusa di tradimento sulla tv russa – Il video

Un commentatore vicino al governo russo ha rivolto pesanti insulti alla leader italiana, definendola “fascista” e usando termini offensivi. La sua dichiarazione è stata trasmessa in diretta televisiva in Russia e ha suscitato attenzione internazionale. La polemica potrebbe avere ripercussioni nei rapporti diplomatici tra i due paesi, considerando anche le recenti tensioni tra le nazioni. La frase ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media italiani.

Rischia di provocare un nuovo caso diplomatico tra Russia e Italia l’ultima uscita di Vladimir Solovyev, tra i principali volti della propaganda televisiva di Mosca. Nel corso del programma Polnyj Kontakt ( Full Contact ), il conduttore vicino a Vladimir Putin ha attaccato duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendola « fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia» e apostrofandola come “ P****Meloni “. «Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà», ha concluso. Le relazioni (già tese) tra Roma e Mosca. Le relazioni tra Mosca e Roma sono già tese, soprattutto per il sostegno italiano all’Ucraina.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Sulla troupe della Tv russa cade un missile israeliano, scoppia il caso in Libano. L’accusa del Cremlino: «Non è stato un incidente» – Il videoIl corrispondente irlandese di Russia Today Steve Sweeney e il cameraman Ali Reda Sbeiti stavano realizzando un servizio sugli attacchi israeliani...

Montanari dà lezioni di insulti: definisce “banditi” Meloni, La Russa e Nordio (video). E si becca una querelaParole in libertà, offensive, che potrebbero preludere a una querela per diffamazione se non arriveranno (ed è difficile che arrivino…) le scuse del...