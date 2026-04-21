Pure i lavoratori silurano Bologna a 30 all’ora

A Bologna, alcuni lavoratori stanno contestando il limite di velocità di 30 all’ora, ritenendolo troppo basso in alcune zone. Il direttore della Cna ha dichiarato che finora non sono stati coinvolti nelle decisioni e ha espresso la speranza di essere consultati in futuro. Ha inoltre affermato che sono necessarie soluzioni alternative in alcune direttrici, dove il limite potrebbe rappresentare un rischio.

Ma come sarebbe dura la vita di certi sindaci senza gli automobilisti da tartassare. Sono lì, isolati, al volante di un mezzo con tanto di targa, spesso costretti a usarlo per lavorare o gestire la famiglia e continuamente filmati, registrati e controllati, sia che si muovano, sia che osino parcheggiare. Gli automobilisti sono un bancomat, ma non si può dire. Ieri a Bologna è ripresa la follia tutta ideologica della «Città 30». Si va a 30 orari in centinaia di strade cittadine, con la scusa della sicurezza e come se non fosse più importante verificare il rispetto dei limiti già esistenti. Le categorie produttive, artigiani e commercianti in testa, lamentano che il sindaco Matteo Lepore non li ha neanche consultati, ma intanto ieri mattina i vigili hanno eseguito controlli a tappeto e staccato le prime multe.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pure i lavoratori silurano Bologna a 30 all’ora Stop a Bologna Città 30: lo stabilisce il TAR dell’Emilia-Romagna #bolognacitta30 #30kmh #alvolante Notizie correlate La sinistra riesce a schiantarsi pure a 30 all’oraLa notizia è che anche nei pressi del Pd talvolta si manifesta un pizzico di buonsenso. A Bologna torna il divieto dei 30 all’ora. Quando e come? “Ci siamo quasi, nuove ordinanze in arrivo”Bologna, 9 marzo 2026 – Il limite dei 30 km/h a Bologna tornerà in meno di un mese, forse addirittura entro il mese di marzo.