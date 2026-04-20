In un episodio che ha attirato l’attenzione, il sindaco di Modena ha commentato le posizioni assunte dal collega di Bologna, definendole «bandierina ideologica». La vicenda riguarda una divergenza tra i due amministratori sulla gestione di alcune questioni politiche, con il primo cittadino di Modena che si è distinto per un atteggiamento critico nei confronti della linea adottata. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di differenze tra le amministrazioni locali.

La notizia è che anche nei pressi del Pd talvolta si manifesta un pizzico di buonsenso. In questo caso tale manifestazione è decisamente facilitata dalla assurdità dell’argomento in discussione, ovvero il temibile progetto «Città Trenta» sostenuto oltre ogni logica dal sindaco dem di Bologna Matteo Lepore. Un piano che i più hanno accolto come una follia totale e che, vale la pena di ricordarlo, mesi fa è stato bocciato pure dal Tar. Eppure l’amministrazione progressista bolognese non ha voluto fermarsi né davanti all’opposizione dei cittadini né davanti al provvedimento del tribunale. Pur di imporre il limite dei 30 chilometri all’ora su 258 chilometri di strade urbane, il sindaco ha fatto elaborare oltre una ventina di ordinanze specifiche, esibendo una tigna degna di miglior causa.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra riesce a schiantarsi pure a 30 all’ora

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