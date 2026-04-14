La squadra di calcio locale ha subito la retrocessione in Promozione, provocando la reazione dei tifosi che chiedono la vendita della proprietà. Dopo la fine di una stagione caratterizzata da risultati deludenti e molte difficoltà, i sostenitori si sono riuniti per esprimere il loro disappunto. La decisione di retrocedere è stata ufficializzata nelle ultime settimane, segnando un punto di svolta per il club e i suoi tifosi.

Lodi, 14 aprile 2026 – La stagione più buia si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo l’ennesima sconfitta, domenica per 3-1 contro la Tritium Calcio di Trezzo sull’Adda, il Fanfulla ha “firmato” la propria retrocessione in Promozione, chiudendo con largo anticipo un campionato che da settimane aveva ormai preso la forma di una lenta agonia sportiva. Per il Guerriero è il secondo salto all’indietro consecutivo, un elemento che basta da solo a restituire la dimensione storica della crisi bianconera, nonché il punto più basso toccato dal calcio cittadino negli ultimi decenni. Una caduta che non sorprende più, ma che pesa come un macigno su una città che, nel calcio, e in particolare nel Fanfulla, storicamente aveva trovato un suo elemento identitario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fanfulla retrocesso in Promozione, l’ira dei tifosi: “Sciagura annunciata, la proprietà deve vendere”

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