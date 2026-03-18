Una nuova polemica coinvolge i tifosi della Lazio che si sono scagliati contro la decisione di rimuovere un coro dallo stadio. La contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito continua a crescere, attirando anche l’attenzione internazionale. La tensione tra i supporter e la dirigenza si intensifica e la vicenda sta facendo discutere nel mondo calcistico.

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© Calcionews24.com - Lotito Lazio, esplode una nuova polemica: tifosi furiosi per via della rimozione di un coro allo stadio!

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LOTITO INSULTATO E MANDATO A QUEL PAESE DAI TIFOSI DELLA LAZIO!#football

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