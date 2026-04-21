Un ex calciatore ha commentato il comportamento dei tifosi della Juventus, che cantano uno striscione contro il presidente del Torino, invitandolo a non vendere la società. Nella stessa occasione, ha espresso speranza che il presidente del Torino, che ha dichiarato di essere disposto a cedere, possa concretizzare questa intenzione. Le sue parole si sono concentrate sulle dinamiche tra le due squadre e sull’atteggiamento dei tifosi durante gli incontri.

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© Calcionews24.com - Pulici sul Torino: «I tifosi della Juve cantano “Urbano Cairo dai non vendere“. È l’irrisione totale…»

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