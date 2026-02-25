Urbano Cairo | Disponibile a vendere il Torino ma da un anno nessuna offerta

"Un anno fa dissi pubblicamente che ero disponibile a vendere il Torino, ma nessuno si è presentato con un'offerta: più di così, non so cosa fare": il presidente granata Urbano Cairo risponde così a una domanda sulla possibilità di cedere la società. La contestazione della tifoseria intanto non si placa: "La vedo e la sento, non mi scoraggia, ma mi dà ancora più determinazione - dichiara il numero uno del club di via Viotti - e sento una grande responsabilità di fronte a oltre un milioni di tifosi che amano il Toro: tutto questo disfattismo non serve. Ricordiamo che io ho peso un Toro fallito e non più quello degli anni Settanta o il Grande Torino". Poi, Cairo risponde a una domanda sulla possibilità di acquistare lo stadio Olimpico Grande Torino: "Stiamo lavorando sullo stadio, se ne occupa anche il mio consigliere Paolo Bellino: vedremo se troveremo un punto d'intesa con il Comune - racconta il presidente in conferenza stampa -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Torino, ancora contestato il patron Urbano Cairo: stadio deserto e cori dalla tribunaUrbano Cairo, presidente del Torino, è stato nuovamente oggetto di contestazioni durante la partita di questa sera, con lo stadio quasi vuoto e cori provenienti dalla tribuna.

