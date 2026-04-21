Pugni schiaffi e mani alla gola | 45enne a processo per violenze domestiche

Un uomo di 45 anni è stato portato in tribunale a Perugia con l’accusa di aver commesso violenze domestiche nei confronti della moglie, con episodi che si sarebbero protratti per diversi mesi. Durante il processo, sono stati testimoni presenti anche la figlia minorenne della coppia e la difesa è rappresentata dall’avvocato Roberto Quirini. Le accuse includono l’uso di pugni, schiaffi e mani alla gola.

Un 45enne di Passignano sul Trasimeno, difeso dall’avvocato Roberto Quirini, è finito davanti al collegio del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver maltrattato per mesi la propria moglie convivente, anche alla presenza della figlia della donna, all'epoca minorenne.La Procura di Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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