Puglia ultima in Italia per acquisti di libri online legge anche poco ed è terzultima

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, il Book Lover Index 2026 di Casinos evidenzia che la Puglia si colloca all’ultimo posto in Italia per acquisti di libri online, mentre si trova al diciottesimo posto tra le regioni per passione alla lettura. La regione registra anche un basso livello di acquisto di libri attraverso canali digitali, ma presenta un buon livello di interesse per la lettura in generale.

La Puglia è ultima per acquisto libri online, ma 18^ in Italia per passione alla lettura. Lo stabilisce, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, il Book Lover Index 2026 di Casinos.com che assegna alla Puglia il 18° posto, con un punteggio di 35,7 su 100, 16^ per quota di lettori Istat.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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