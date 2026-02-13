Acquisti a rate online l’esperto | Rischi poco percepiti serve maggiore consapevolezza

L’esperto ha segnalato che l’aumento degli acquisti a rate online, spesso pubblicizzati come “senza interessi”, deriva dalla crescente richiesta di comodità tra i consumatori. Molti utenti non si rendono conto dei possibili costi nascosti o delle conseguenze a lungo termine di questi pagamenti dilazionati. Un esempio concreto riguarda le difficoltà di gestione del bilancio, che si accentuano quando si accumulano più acquisti a rate senza una reale consapevolezza delle proprie finanze.

La crescente diffusione delle formule di pagamento che permettono di acquistare online e pagare a rate, spesso in modo apparentemente "senza interessi", solleva oggi più che mai il tema della consapevolezza finanziaria dei consumatori e dei rischi effettivi connessi a questa pratica. Pur rappresentando una forma di credito sempre più integrata nei processi di acquisto digitale, tali soluzioni possono infatti generare conseguenze per nulla evidenti se non vengono comprese a fondo prima della sottoscrizione. A evidenziare la complessità della questione è Fabio De Rienzo, imprenditore digitale napoletano ed esperto di commercio elettronico: "Ci troviamo davanti a strumenti che, per la loro integrazione nella user experience delle piattaforme online, non vengono percepiti dai consumatori come vere e proprie forme di finanziamento.

Gli acquisti a rate online sono aumentati rapidamente negli ultimi mesi, spinti dalla voglia di comprare senza pagare subito tutto.

Con l’inizio dei saldi invernali, si ampliano le opportunità di risparmio, ma è importante prestare attenzione ai possibili rischi negli acquisti online e a rate.

