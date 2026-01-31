Puglia maltempo | allerta temporali fino a sera codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Questa mattina la Protezione civile ha confermato l’allerta in tutta la regione. Temporali intensi sono attesi fino a sera, con codice giallo per Tarantino e Salento. Le previsioni indicano pioggia e vento forte, e le autorità invitano alla prudenza. La protezione civile monitora da vicino la situazione per intervenire in caso di emergenza.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sui settori meridionali della Puglia. Venti localmente forti orientali sui settori adriatici meridionali." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

