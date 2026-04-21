Psg-Nantes | torneo riaperto ora si attende la reazione dei campioni

Domenica, la sconfitta casalinga contro il Lione ha riaperto i giochi nella Ligue 1. La squadra di Luis Henrique, che fino a poco tempo fa sembrava in fuga, ora si trova a dover rispondere dopo aver perso punti importanti. La classifica si è riaperta e l’attenzione si sposta sulle prossime partite, con i campioni in carica chiamati a reagire per mantenere la testa della classifica.

La sconfitta interna di domenica con il Lione ha riaperto la Ligue, ora la squadra di Luis Henrique non può più sbagliare.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Psg-Nantes: torneo riaperto, ora si attende la reazione dei campioni Notizie correlate Crisi Conerobus, ancora scintille. Ora si attende il responso dei giudiciConerobus, l’azienda attende il responso del giudice sulla Composizione Negoziata della Crisi dopo aver trasmesso l’istanza con tutte le misure prese... Assoluti di Nuoto, esulta la rari nantes. Marcacci e Gatta campioni regionaliAlla piscina ‘Gambi’ di Ravenna si è consumata la prima grande sfida dell’anno in Emilia-Romagna in vasca olimpica da 50 metri, ovvero i campionati... Altri aggiornamenti Si parla di: Psg-Nantes: torneo riaperto, ora si attende la reazione dei campioni. Pronostico PSG-Nantes: tornano i big per allungarePSG-Nantes è un recupero della ventiseiesima giornata di Ligue 1: dove vederla, formazioni e pronostico L’inaspettata caduta interna contro il Lione nel turno dello scorso fine settimana, ha messo un ... ilveggente.it Psg, tonfo in casa col Lione: campionato riaperto. E Immobile si salva col suo Paris FcFinisce 1-2: anche se i campioni d'Europa hanno due gare in meno, una la devono recuperare con il Lens a -1, per cui ora è tutto in bilico ... gazzetta.it