Crisi Conerobus ancora scintille Ora si attende il responso dei giudici

Conerobus ha presentato un’istanza di Composizione Negoziata della Crisi, allegando tutte le misure adottate per risanare i conti e convincere finanziatori e creditori. Ora l’azienda attende il verdetto del giudice, mentre le tensioni fra le parti continuano a crescere. La decisione finale determinerà il futuro dell’impresa e delle sue attività.

Conerobus, l'azienda attende il responso del giudice sulla Composizione Negoziata della Crisi dopo aver trasmesso l'istanza con tutte le misure prese per risanare i conti e le prospettive per avere la fiducia di finanziatori e creditori. Nel frattempo il Comune avalla il piano di recupero messo in campo dai vertici della società, dopo averli criticati aspramente in passato, ma sul fronte dei corrispettivi e le coperture economiche per recuperare i debiti pregressi non esiste ancora alcun atto formale. Nessun impegno concreto da parte della politica ancora, solo una serie di indicazioni. Rispondendo a un'interrogazione di Giacomo Petrelli...