assoluti di nuoto esulta la rari nantes marcacci e gatta campioni regionali

Alla piscina Gambi di Ravenna, la Rari Nantes festeggia i nuovi campioni regionali. Marcacci e Gatta si impongono tra gli assoluti di nuoto, nella prima grande gara dell’anno in Emilia-Romagna. La competizione, valida come seconda edizione del Trofeo Aquatica Ravenna, ha visto i nuotatori affrontarsi in vasca olimpica da 50 metri, segnando l’inizio ufficiale delle sfide stagionali.

Alla piscina ‘Gambi’ di Ravenna si è consumata la prima grande sfida dell’anno in Emilia-Romagna in vasca olimpica da 50 metri, ovvero i campionati regionali assoluti, 2ª edizione del Trofeo Aquatica Ravenna. E tra i grandi protagonisti non possono mancare i nuotatori della Rari Nantes Romagna: oro e titolo regionale per Vittoria Marcacci e Diego Gatta, nonché pass per gli Assoluti di Roma ottenuto da Julian Bianchi. Si qualificavano i primi 16 per tempi, senza distinzione di categoria e di età. Una ventina circa gli alfieri della Rari Nantes Romagna in lizza: è arrivata una messe di medaglie. Infatti si sono vestiti d’oro Vittoria Marcacci (classe 2004) nei 100 farfalla, con personale stagionale, e Diego Gatta (2008) nei 400 misti, personal best migliorato di 2 secondi netti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Approfondimenti su Rari Nantes

Ultime notizie su Rari Nantes

