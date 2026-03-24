Asp di Catania-Federfarma rafforzata la sinergia per gli screening oncologici

L'Azienda sanitaria provinciale di Catania e Federfarma Catania hanno firmato nuovi accordi per coinvolgere le farmacie nei programmi di screening oncologico. La collaborazione mira a potenziare la rete di prevenzione sul territorio, consentendo alle farmacie di partecipare attivamente alla diffusione e all'esecuzione di controlli preventivi. I protocolli definiti stabiliscono le modalità di collaborazione tra le parti per migliorare l'accesso agli screening.

A firmare l’intesa, presso la direzione generale dell'azienda sanitaria etnea, il manager dell’Asp, Giuseppe Laganga Senzio, e il presidente di Federfarma Catania, Gioacchino Nicolosi Si rafforza la rete della prevenzione oncologica sul territorio. Sottoscritti tra Asp di Catania e Federfarma Catania i protocolli operativi per il coinvolgimento delle farmacie nei programmi di screening oncologico. A firmare l’intesa, presso la direzione generale dell'azienda sanitaria etnea, il manager dell’Asp, Giuseppe Laganga Senzio, e il presidente di Federfarma Catania, Gioacchino Nicolosi. Per Federfarma Catania, presenti la vicepresidente Rosa Saporito, la segretaria Giovanna Crisafulli e il direttore generale Agata Cardillo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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