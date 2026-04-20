Salute in azienda Confindustria firma un protocollo d' intesa con l' Asp di Catania
Domani mattina alle 11.30 si terrà presso la sede di viale Vittorio Veneto 109 la firma di un protocollo d'intesa tra Confindustria Catania e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. L’accordo riguarda iniziative per promuovere la prevenzione e la tutela della salute nei contesti lavorativi. La cerimonia vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle due organizzazioni e si inserisce in un progetto volto a rafforzare le politiche di sicurezza in azienda.
Domani, martedì 21 aprile, alle ore 11 e 30, presso la sede di viale Vittorio Veneto 109, Confindustria Catania e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania sottoscriveranno un protocollo d’intesa per promuovere la cultura della prevenzione e della salute nei luoghi di lavoro. L’accordo punta a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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