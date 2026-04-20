Salute in azienda Confindustria firma un protocollo d' intesa con l' Asp di Catania

Da cataniatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani mattina alle 11.30 si terrà presso la sede di viale Vittorio Veneto 109 la firma di un protocollo d'intesa tra Confindustria Catania e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. L’accordo riguarda iniziative per promuovere la prevenzione e la tutela della salute nei contesti lavorativi. La cerimonia vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle due organizzazioni e si inserisce in un progetto volto a rafforzare le politiche di sicurezza in azienda.

Domani, martedì 21 aprile, alle ore 11 e 30, presso la sede di viale Vittorio Veneto 109, Confindustria Catania e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania sottoscriveranno un protocollo d’intesa per promuovere la cultura della prevenzione e della salute nei luoghi di lavoro. L’accordo punta a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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