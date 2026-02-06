Orbita creativa’ il Comune di Cesena avvia un nuovo progetto a sostegno del protagonismo giovanile

Il Comune di Cesena ha lanciato un nuovo progetto chiamato “Orbita creativa” per stimolare i giovani del territorio. L’obiettivo è aiutarli a mettersi in gioco, valorizzando le loro idee e capacità. L’amministrazione vuole coinvolgere i ragazzi in attività che li facciano esprimere e partecipare attivamente alla vita della città. Il progetto prevede iniziative che puntano a rafforzare il protagonismo giovanile e a dare maggiore spazio alla creatività dei giovani cesenati.

Favorire e sostenere il protagonismo giovanile, valorizzando creatività, partecipazione e capacità progettuale dei giovani del territorio. È questo l'obiettivo di 'Orbita Creativa', il nuovo progetto promosso dall'Amministrazione comunale di Cesena attraverso l'Assessorato alle Politiche.

