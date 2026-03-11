Avellino stretta sul traffico in piazza Garibaldi | divieto di sosta davanti alla scuola Regina Margherita

A Avellino, in piazza Garibaldi, è stato introdotto un divieto di sosta permanente davanti alla scuola

Si inasprisce la misura di limitazione al traffico in piazza Garibaldi: dopo l'istituzione della 'Strada Scolastica' con l'isola pedonale nei giorni di mercoledì e venerdì, un'ora la mattina e un'ora il pomeriggio, scatta ora anche il divieto di sosta permanente. Dal lunedì al venerdì non sarà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

