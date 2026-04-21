Pronto soccorso di Guardiagrele | dai sindaci del comprensorio appello per l' assunzione di personale medico

I sindaci del comprensorio hanno inviato una lettera all'Assessore alla sanità e al direttore generale della Asl per segnalare la necessità di aumentare il personale medico nel pronto soccorso di Guardiagrele. Nel documento si evidenzia la situazione attuale del punto di primo intervento dell'ospedale e si chiede un intervento concreto per migliorare la situazione. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione alle risorse disponibili nel presidio sanitario locale.

Lettera dai sindaci del comprensorio sulla situazione del pronto soccorso di Guardiagrele: un importante documento riguardante il potenziamento del punto di primo intervento dell'ospedale di Guardiagrele è stato indirizzato all'Assessore alla sanità Nicoletta Verì, al direttore generale della Asl.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Personale medico del pronto soccorso di Soveria Mannelli spostato a Lamezia per riorganizzazione ospedalieraIl personale infermieristico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Soveria Mannelli, composto da 14 unità, è stato trasferito in blocco presso l’Unità... Paura nel pronto soccorso a Parma, 53enne minaccia il personale medico con un paio di forbiciUna denuncia per minacce aggravate, tentate lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio: questo il bilancio dell’intervento della Polizia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un alpinista di Guardiagrele di 34 anni soccorso sul Gran Sasso; Gran Sasso, alpinista soccorso sulla Via delle Creste e trasferito all’ospedale dell’Aquila; Alpinista scivola e rimane ferito sul Gran Sasso: recuperato in elicottero dal Soccorso alpino; Emergenza sul Gran Sasso: il CNSAS Abruzzo recupera con l’elicottero un alpinista ferito dopo una caduta. Cinque giorni in barella in pronto soccorso a 86 anni. La figlia: InaccettabileÈ successo al Galliera di Genova. L’ospedale: Entrata in codice arancione, poi stava meglio. Ma la struttura era congestionata ... genova.repubblica.it È allarme Pronto Soccorso: Grave carenza di medici. Tanti: reparto sotto stressL’allarme scatta come la sirena di un’ambulanza nell’aula del consiglio comunale. È la vicesindaco Lucia Tanti a lanciare l’alert sui numeri del pronto soccorso. Risponde a una interrogazione del ... lanazione.it Il Capoluogo D'Abruzzo. . Intervista alla dottoressa Loredana Caioni, nuovo primario del Pronto soccorso di Sulmona - facebook.com facebook Pronto soccorso senza radiografie, al Brotzu un apparecchio inutilizzato da mesi: «Situazione intollerabile» x.com