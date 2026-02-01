Il personale del pronto soccorso di Soveria Mannelli è stato spostato a Lamezia Terme. Quattordici infermieri sono stati trasferiti in un colpo solo, in seguito a una riorganizzazione dell’ospedale. La decisione si è resa necessaria per ottimizzare le risorse e migliorare i servizi. Ora l’intera équipe lavora nel pronto soccorso lametino, lasciando il reparto di Soveria Mannelli senza personale. La move potrebbe avere ripercussioni sulla gestione delle emergenze nel piccolo ospedale calabrese.

Il personale infermieristico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Soveria Mannelli, composto da 14 unità, è stato trasferito in blocco presso l’Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso di Lamezia Terme. La decisione, comunicata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con una nota interna datata 23 gennaio 2026, è entrata in vigore a partire dai primi giorni di febbraio. Il trasferimento, senza precedenti nella storia recente del sistema sanitario locale, ha scatenato una reazione immediata da parte di tre infermiere storiche del presidio, che hanno contestato l’atto attraverso un avvocato, chiedendo l’annullamento del provvedimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Personale medico del pronto soccorso di Soveria Mannelli spostato a Lamezia per riorganizzazione ospedaliera

Approfondimenti su Soveria Mannelli Lamezia

L’Asl di Avellino ha rafforzato il personale medico nei Pronto Soccorso di Ariano, Sant’Angelo e “Moscati” per migliorare la gestione dei codici bianchi e verdi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Soveria Mannelli Lamezia

Argomenti discussi: Sovraffollamento Pronto Soccorso: nuovo personale medico nei Pronto Soccorso di Ariano, Sant’Angelo e del Moscati; La situazione dell'ospedale di Umbertide in Assemblea legislativa; Sovraffollamento dei Pronto Soccorso: dall’ASL Avellino nuovo personale medico per la gestione dei codici bianchi e verdi; Medicina territoriale in affanno, i medici di base: Così il sistema non regge più.

Sovraffollamento Pronto Soccorso, l’Asl Avellino in campo: nuovo personale per gestire i codici bianchi e verdiL’Asl Avellino adotta un nuovo provvedimento per arginare il problema del sovraffollamento del Pronto Soccorso: al via il reclutamento di nuovo personale a cui affidare la gestione dei codici bianchi ... corriereirpinia.it

Sovraffollamento Pronto Soccorso: dall’Asl Avellino nuovo personale medico per la gestione dei codici bianchi e verdiL’Asl Avellino scende in campo per dotare i Presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi e dell’AORN San Giuseppe Moscati di Avellino di nuovo personale medico, per la durata di 6 ... irpinianews.it

Iniziativa solidale alla caserma “Soveria Mannelli” con l’Avis Comunale Catanzaro 2013. Numerosi finanzieri del Comando provinciale e regionale hanno partecipato alla raccolta - facebook.com facebook