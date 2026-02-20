Paura nel pronto soccorso a Parma 53enne minaccia il personale medico con un paio di forbici

A Parma, un uomo di 53 anni ha minacciato il personale del pronto soccorso con un paio di forbici, creando panico tra i presenti. La polizia è intervenuta dopo che l’uomo ha iniziato a urlare e agitarsi, ferendo alcuni oggetti nelle vicinanze. Gli agenti sono riusciti a calmare la situazione e a portarlo via. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti e operatori sanitari presenti.

Una denuncia per minacce aggravate, tentate lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio: questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso il Pronto Soccorso di Parma. Un cittadino italiano di 53 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo aver aggredito il personale sanitario con un paio di forbici nella serata del 18 febbraio 2026. Paura in un pronto soccorso a Parma Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando le Volanti dell’Ufficio della Questura di Parma sono intervenute presso il locale Pronto Soccorso a seguito di una segnalazione relativa a un soggetto molesto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura nel pronto soccorso a Parma, 53enne minaccia il personale medico con un paio di forbici Leggi anche: Aggredisce con le forbici i sanitari all’interno del pronto soccorso dopo essere stato ricoverato: denunciato 53enne Leggi anche: Minaccia il titolare con un paio di forbici dopo il furto e aggredisce un carabiniere: arrestato durante la fuga Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parla con l’amico immaginario, paura al discount di Falconara: 30enne portato al pronto soccorso; Mattinata di paura a Sarzana: transenna spinta dal vento colpisce tre alunni e una donna. Bimba al pronto soccorso; Paura all'ospedale di Termini, si fa misurare la pressione e poi prende a pugni l'infermiera: arrestato; Studente di 13 anni investito da un'auto che si allontana: paura in corso Galilei. Lama nascosta nel giubbotto: ubriaco aggredisce medici al pronto soccorso San Martino, fermato dalla poliziaDopo aver iniziato a inveire contro il personale, ha tentato di aggredire medici e guardie giurate intervenute per contenere la situazione. Ne è nata una breve ma concitata colluttazione: l’uomo è ... primocanale.it Pistola sotto la giacca al pronto soccorso, paura al Mauriziano di Torino nella notteMomenti di tensione nella tarda notte di domenica 8 febbraio 2026 al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino, dove un italiano di 24 anni, in evidente stato di ubriachezza, è stato fermato ... giornalelavoce.it Giuseppe Gatti. PraskMusic · Rise to the Top. Se non hai paura, stai giocando troppo in piccolo. Ci hanno insegnato a vedere la paura come un segnale di “Stop”. “Se hai paura, non farlo. Se hai paura, non sei pronto.” È la bugia più grande che ci siamo racco - facebook.com facebook