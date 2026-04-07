Pronostico e quote Daniil Medvedev – Matteo Berrettini Monte Carlo 08-04-2026

Mercoledì mattina alle 11, nel torneo di Monte Carlo, si affronteranno Daniil Medvedev e Matteo Berrettini. La partita inaugurerà il programma del giorno sul campo “Ranieri III”. Entrambi i giocatori sono in gara in questa fase del torneo, con le rispettive quote e pronostici già disponibili per gli appassionati. La sfida rappresenta una delle prime del programma, attirando l’attenzione di chi segue il torneo.

Daniil Medvedev e Matteo Berrettini apriranno il programma di mercoledì sul “Ranieri III” dunque alle 11 del mattino. La rinascita, se così vogliamo chiamarla, del russo si è interrotta a Miami, dove ha subito una sconfitta al terzo turno contro Francisco Cerundolo che comunque non è il primo venuto e in ogni caso a nostro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Daniil Medvedev – Matteo Berrettini, Monte Carlo 08-04-2026 Pronostico e quote Roberto Bautista-Agut – Matteo Berrettini, Monte Carlo 07-04-2026Roberto Bautista Agut è presente nel tabellone principale del torneo come lucky loser, ovvero nonostante la sconfitta in due set subita nel secondo... Pronostico e quote Christian Garin – Matteo Arnaldi, Monte Carlo 06-04-2026Christian Garin e Matteo Arnaldi si affronteranno sul Court EA de Massy intorno alle 14:30. Temi più discussi: Pronostico Carlos Alcaraz - Sebastian Baez - ATP Monte Carlo Masters; Pronostico Sebastian Baez - Stan Wawrinka - Quote & Statistiche - 6 aprile 2026, ATP Monte Carlo Masters, ATP; Berrettini Bautista, Monte Carlo Masters, 1° turno: il pronostico e dove vederla 07/04; Pronostico Juan Manuel Cerundolo-Pedro Martinez, ATP Monte Carlo Masters. Pronostico Matteo Berrettini-Daniil Medvedev: grande sfida di tennis al 2° turno del ATP Montecarlo 2026Pronostico Berrettini-Medvedev 8 aprile 2026. Analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, 2° turno ATP Montecarlo Master 1000. betitaliaweb.it Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito sulla terra rossa del Principato contro ... oasport.it Roberto Bautista Agut, sotto 4-0 nel primo set, si ritira a causa di un problema fisico. Matteo Berrettini sfiderà Daniil Medvedev al secondo turno - facebook.com facebook Matteo Berrettini avanza al secondo turno a Montecarlo: Bautista Agut costretto al ritiro dopo solo quattro game. Daniil Medvedev @BMWItalia x.com