Pronostico e quote Matteo Berrettini – Adrian Mannarino Indian Wells 04-03-2026

Matteo Berrettini e Adrian Mannarino si sfideranno nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells, con il match previsto intorno alla mezzanotte italiana. La partita potrebbe durare più a lungo, considerando le possibili proroghe. Entrambi i tennisti sono pronti a competere per avanzare nel torneo. La sfida si svolgerà in un contesto di alta tensione e grande attenzione da parte degli appassionati.

Matteo Berrettini e Adrian Mannarino si giocheranno la qualificazione al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells intorno alla mezzanotte italiana, ma si potrebbe anche andare oltre. Il veterano francese è arrivato in finale a Montpellier e poi a Dallas è stato eliminato da Shelton al secondo turno ma al terzo set e dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Matteo Berrettini a Sky Sport "Con noi qui a Indian Wells c'è Thomas Enqvist: è una persona super, l'ho conosciuto in Laver Cup. È qua per aiutarmi a trovare fiducia nel mio tennis e a pensare positivo in quello che ho fatto, faccio e che farò" x.com