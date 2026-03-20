Pronostico e quote Damir Dzumhur – Jannik Sinner Miami 21-03-2026

Damir Dzumhur, tennista bosniaco attualmente al numero 76 del ranking ATP, si prepara a sfidare Jannik Sinner nel torneo di Miami del 21 marzo 2026. Sinner, reduce dalla vittoria a Indian Wells, ha vinto il torneo senza perdere un set, anche se ha affrontato due tie-break contro Fonseca e Medvedev. La partita si prospetta molto impegnativa per Dzumhur.

Damir Dzumhur, bosniaco numero 76 del Ranking ATP, tenterà l’impossibile contro uno Jannik Sinner reduce dalla vittoria di Indian Wells, torneo che ha vinto senza concedere nemmeno un set anche se prima Fonseca e poi Medvedev lo hanno impegnato in un doppio tie-break. Il suo avversario invece è uscito al primo turno contro Fearnley, e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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