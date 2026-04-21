A Madrid, il tabellone del torneo ha assegnato a Mattia Bellucci un incontro contro Damir Dzumhur nel primo turno. La sfida tra i due tennisti si svolgerà nelle prossime ore, dopo il sorteggio effettuato lunedì 20 aprile. Si tratta di un match che vede di fronte due giocatori con precedenti incontri e confronti passati.

Il tabellone del torneo di Madrid, sorteggiato lunedì 20 aprile, mette Mattia Bellucci di fronte a Damir Dzumhur per il primo turno. L’incontro rievoca immediatamente i contatti interrotti e le tensioni vissute tra i due atleti lo scorso anno nello stesso scenario spagnolo. Lo scontro verbale e la stretta mancata. La sfida che si appresta al via porta con sé il ricordo di un match concluso l’anno scorso con una forte frizione post-partita. In quell’occasione, il bosniaco aveva sconfitto l’azzurro con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-2. La tensione non si era esaurita con il termine della gara: dopo aver trasformato il match point, Dzumhur si era diretto verso la rete per il saluto rituale, ma Bellucci aveva rifiutato il contatto fisico con un gesto negativo della mano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Bellucci sfida Dzumhur: torna il vecchio rancore a Madrid

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