La partita tra Arsenal e Bournemouth si disputa sabato e fa parte della trentaduesima giornata di Premier League. L’Arsenal, in buona posizione in classifica, cerca di consolidare il proprio vantaggio, mentre il Bournemouth tenta di migliorare la propria posizione in classifica. La gara si svolge allo stadio di casa dell’Arsenal, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Arsenal-Bournemouth è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico I nove punti di vantaggio sul Manchester City – anche se la squadra di Guardiola ha una partita da recuperare – sono un margine importante e da gestire per l’Arsenal di Arteta. Una squadra che punta decisamente a tornare a conquistare la Premier e perché no, anche arrivare in fondo in Champions. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le fatiche nel corso della settimana in terra portoghese non peseranno, perché la vittoria per uno a zero sullo Sporting, arrivata nei minuti finale, ha regalato un entusiasmo dilagante e la sensazione che ormai il discorso qualificazione sia chiuso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Bournemouth: il vantaggio è da gestire

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