Pronostico Newcastle-Bournemouth | inizia il lungo addio

Sabato si gioca la partita tra Newcastle e Bournemouth, valevole per la trentatreesima giornata di Premier League. La sfida si svolge in un momento in cui si discute del possibile addio dell'allenatore del Bournemouth, che non è più sulla panchina della squadra. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono già state anticipate.

Newcastle-Bournemouth è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Inizia il lungo addio di Iraola dalla panchina del Bournemouth. In settimana il tecnico ha annunciato, in sintonia con il club, che alla fine della stagione le strade si separeranno. Una bella mazzata per tutti, ma non è sempre facile riuscire a trovare le motivazioni giuste. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’obiettivo della squadra ospite, quindi, è quello di chiudere in maniera positiva la stagione e sul campo di un Newcastle in crisi, che avrebbe bisogno di un filotto importante di vittorie per rientrare in zona Europa, il target è quello di fare la propria partita e magari chissà, anche venirne fuori con un risultato positivo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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