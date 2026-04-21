Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco | altro mattoncino verso il sogno Triplete?

Mercoledì alle 20:45 si disputa la semifinale della Coppa di Germania tra il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco. La partita si svolge nel contesto di un torneo nazionale e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate e le statistiche delle due squadre sono disponibili. Si tratta di un match che potrebbe influenzare il percorso di entrambe le squadre verso obiettivi stagionali.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è una partita valida per le semifinali della Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nello scorso fine settimana il Bayern Monaco ha chiuso i giochi per il titolo in Bundesliga, conquistando aritmeticamente lo Schale numero 35 della sua gloriosa storia (il 13esimo negli ultimi 14 anni). I bavaresi stavolta ci sono riusciti con ben quattro giornate di anticipo, anche grazie ai capitomboli dell’unica squadra che, si fa per dire, ha tentato di tenergli testa, il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno incassato la seconda sconfitta di fila ed alla corazzata di Vincent Kompany è bastato battere lo Stoccarda, caduto 4-2 all’Allianz Arena, per fare partire i festeggiamenti.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: altro mattoncino verso il sogno Triplete? Notizie correlate Pronostico Atalanta-Bayern Monaco: il piano di Palladino per un altro miracoloAtalanta-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,... Pronostico Bayer Leverkusen-Villarreal: c’è sempre una prima voltaBayer Leverkusen-Villarreal è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern Monaco Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | DFB Pokal 22-04-2026; Pronostico Bayer Leverkusen - Augsburg - Bundesliga; Leverkusen-Augsburg (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici; Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern Monaco Pronostico e confronto quote 22.04.2026. Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: altro mattoncino verso il sogno Triplete?Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è una partita valida per le semifinali della Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nello ... ilveggente.it Leverkusen vs augusta #Bundesliga #football #ildondelpronostico - facebook.com facebook Alla BayArena semifinale di DFB-Pokal tra un #Bayern il cui obiettivo è proseguire la corsa verso uno storico treble e i padroni di casa che vedono la coppa nazionale come una chance per riscattare una stagione di campionato deludente. Chi la spunterà x.com