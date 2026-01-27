In questa partita di Champions League, Bayer Leverkusen e Villarreal si sfidano nell’ottava giornata della fase a gironi. La gara, in programma mercoledì alle 21, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di conquistare punti fondamentali per la qualificazione. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e il pronostico per questa sfida.

Bayer Leverkusen-Villarreal è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. C’è sempre una prima volta, soprattutto in questo momento. Il Villarreal, nelle quattro partite giocate nella storia contro il Leverkusen in competizioni Uefa, non ha mai perso. Ma essendo fuori da tutto, e facendo un turnover esagerato, gli spagnoli stavolta il primo match lo perderanno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché i tedeschi devono difendere il ventesimo posto, quello che almeno dà la possibilità di fare i playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bayer Leverkusen-Villarreal: c’è sempre una prima volta

L'incontro tra Amburgo e Bayer Leverkusen, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si disputerà martedì alle 20:30.

