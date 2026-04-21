Pronostici Real Madrid-Alavés | marcatore e tiri in porta

Il match tra Real Madrid e Alavés si giocherà al Santiago Bernabeu, con i padroni di casa che arrivano dopo l'eliminazione dalla Champions League e sono distanti nove punti dalla capolista in campionato. Il Real Madrid si trova in una posizione di pressione, mentre l'Alavés cerca punti per migliorare la propria classifica. La partita si svolgerà senza tifosi ospiti e rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre.

Real Madrid-Alaves, le dritte in chiave player building del match in programma al Santiago Bernabeu Spalle al muro, fuori dalla Champions League e a nove lunghezze di distanza dal Barcellona capolista, il Real Madrid non può permettersi ulteriori passi falsi. La sfida con l’ Alaves, a caccia di punti pesanti in ottica salvezza, nasconde però delle insidie non trascurabili per una squadra che fatica e non poco a sbloccare la contesa contro difese che si difendono con il blocco basso. Pronostici Real Madrid-Alaves: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it Una garanzia in ottica marcatore, Mbappé non dovrebbe impiegare molto tempo per mettere a segno un altro gol, il ventiquattresimo di un campionato nel quale il francese vuole infrangere ogni record.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Real Madrid-Alavés: marcatore e tiri in porta Notizie correlate Pronostici Real Madrid-Alaves: marcatore e tiri in portaReal Madrid-Alaves, le dritte in chiave player building del match in programma al Santiago Bernabeu Spalle al muro, fuori dalla Champions League e a... Pronostici Benfica-Real Madrid: marcatore e tiri in portaPronostici Benfica-Real Madrid: i Blancos sono chiamati alla rivincita dopo la sconfitta della fine di gennaio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Liga, Real Madrid-Alaves: pronostici, scommesse e quote; quote Real Madrid Alavés: il pronostico sui blancos; Real Madrid vs Deportivo Alavés Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 21-04-2026; Real Madrid-Alaves (martedì 21 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Bernabeu?. Pronostici Real Madrid-Alaves: marcatore e tiri in portaReal Madrid-Alaves, le dritte in chiave player building del match in programma al Santiago Bernabeu. Lo scenario. ilveggente.it Pronostico Real Madrid-Alavés: solo cercare di mettere pressioneReal Madrid-Alaves è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it La Real Sociedad vince la Coppa del Re: battuto ai calci di rigore l'Atletico Madrid a Siviglia. Quarto successo nella kermesse nazionale per i baschi, che ribaltano i pronostici, alzano al cielo di Siviglia il trofeo e volano in Europa League. Partita vibrante: 2- - facebook.com facebook