Pronostici Real Madrid-Alaves | marcatore e tiri in porta

Il match tra Real Madrid e Alaves si svolge al Santiago Bernabeu, con i padroni di casa che devono affrontare una situazione difficile: sono fuori dalla Champions League e distanti nove punti dalla capolista in campionato. La squadra madrilena si trova sotto pressione, mentre l’Alaves cerca di ottenere un risultato positivo in trasferta. La partita è attesa con interesse, soprattutto per le possibili scelte dei giocatori e le statistiche sui tiri in porta e sui marcatori.

Real Madrid-Alaves, le dritte in chiave player building del match in programma al Santiago Bernabeu Spalle al muro, fuori dalla Champions League e a nove lunghezze di distanza dal Barcellona capolista, il Real Madrid non può permettersi ulteriori passi falsi. La sfida con l’ Alaves, a caccia di punti pesanti in ottica salvezza, nasconde però delle insidie non trascurabili per una squadra che fatica e non poco a sbloccare la contesa contro difese che si difendono con il blocco basso. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Una garanzia in ottica marcatore, Mbappé non dovrebbe impiegare molto tempo per mettere a segno un altro gol, il ventiquattresimo di un campionato nel quale il francese vuole infrangere ogni record.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Real Madrid-Alaves: marcatore e tiri in porta Notizie correlate Pronostici Benfica-Real Madrid: marcatore e tiri in portaPronostici Benfica-Real Madrid: i Blancos sono chiamati alla rivincita dopo la sconfitta della fine di gennaio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Liga, Real Madrid-Alaves: pronostici, scommesse e quote; quote Real Madrid Alavés: il pronostico sui blancos; Real Madrid vs Deportivo Alavés Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 21-04-2026; Real Madrid-Alaves (martedì 21 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Bernabeu?. Pronostici Real Madrid-Alaves: marcatore e tiri in portaReal Madrid-Alaves, le dritte in chiave player building del match in programma al Santiago Bernabeu. Lo scenario. ilveggente.it Pronostici Real Madrid - Alaves: Valverde pronto a colpire in un matchIn questo articolo si possono trovare i pronostici Real Madrid - Alaves, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com La Real Sociedad vince la Coppa del Re: battuto ai calci di rigore l'Atletico Madrid a Siviglia. Quarto successo nella kermesse nazionale per i baschi, che ribaltano i pronostici, alzano al cielo di Siviglia il trofeo e volano in Europa League. Partita vibrante: 2- - facebook.com facebook