Pronostici Benfica-Real Madrid | marcatore e tiri in porta

Il match tra Benfica e Real Madrid si gioca perché i Blancos vogliono rifarsi della sconfitta di fine gennaio. La squadra spagnola ha bisogno di una vittoria per risollevare il morale e mantenere la corsa in Champions League. I tifosi si aspettano un match combattuto, con molte occasioni da gol e tiri in porta.

Pronostici Benfica-Real Madrid: i Blancos sono chiamati alla rivincita dopo la sconfitta della fine di gennaio. Abbiamo tutti in mente il gol di Trubin, all'ultimo minuto, che ha permesso al Benfica di Mourinho di strappare il pass per questi playoff. Una partita, sempre contro il Real Madrid, totalmente diversa, comunque, da quella che potremmo vedere nella serata di martedì. Sì, vedremo un match di un altro livello, soprattutto per quanto riguarda la formazione ospite. Avrà un paio di assenze importanti il Real.