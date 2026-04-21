Pronostici Inter-Como | marcatore e tiri in porta

Domani si disputa la sfida di ritorno tra Inter e Como per stabilire la prima finalista di Coppa Italia, dopo il pareggio senza reti dell’andata. La partita si svolge in un momento di attesa, con entrambe le squadre alla ricerca di un risultato che permetta di proseguire il percorso nella competizione. La sfida si presenta come un’occasione per analizzare i possibili marcatori e le statistiche sui tiri in porta.

Pronostici Inter-Como, dopo lo zero a zero dell’andata si decide la prima finalista di Coppa Italia. Gli uomini decisivi La gara d’andata, che si è chiusa zero a zero, forse è stata la più noiosa di tutte sia del Como sia dell’Inter. Lo si era capito subito che nessuna delle due squadre aveva intenzione di alzare il ritmo. E infatti il passaggio del turno si deciderà a San Siro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Parte oggettivamente favorita l’Inter, che ha messo in cassaforte lo scudetto con 12 punti di vantaggio rispetto a Napoli e Milan, e che sogna la doppietta. Sarebbe unico per Chivu, alla sua prima vera esperienza da allenatore, visto che al Parma lo scorso anno era subentrato in corsa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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