Pronostici Como-Inter | marcatore e tiri in porta

Nella partita tra Como e Inter, l’Inter si presenta senza Lautaro Martinez, mentre cerca di mantenere il vantaggio sul Napoli, impegnato contro il Parma al “Tardini”. La sfida si svolge in un contesto di classifica e obiettivi di zona europea, con attenzione anche alle statistiche di marcatori e tiri in porta. Non ci sono altre variazioni di formazione note o particolari eventi previsti prima del fischio d’inizio.

Como-Inter, i pronostici in ottica player building della sfida tra i lariani e i nerazzurri: tutto ciò che c’è da sapere Di nuovo orfana di Lautaro Martinez, l’ Inter di Chivu fa visita al Como con l’obiettivo di tenere a distanza di sicurezza il Napoli, di scena al “Tardini” contro il Parma. L’assenza del capitano è pesante, pesantissima per i nerazzurri, chiamati a trovare soluzioni alternative per scardinare la miglior difesa del campionato. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Vista la loro qualità soprattutto dalla cintola in su, non è escluso che possano essere proprio i lariani a fare la partita. Scenario che, se confermato, potrebbe incentivare l’attacco alla profondità di Marcus Thuram, ritornato prepotentemente alla ribalta contro la Roma.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Como-Inter: marcatore e tiri in porta Pronostici Lazio-Como: marcatore e tiri in portaLazio-Como, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori del match in programma all’Olimpico. Pronostici Juventus-Como: marcatore e tiri in portaJuventus-Como, i pronostici del match in chiave player building: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte Spalle al muro dopo il...