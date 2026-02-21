Pronostici Juventus-Como | marcatore e tiri in porta

La Juventus ha subito due sconfitte consecutive contro Inter e Galatasaray, causando preoccupazione tra i tifosi. La squadra si prepara ora a affrontare il Como con l’obiettivo di rialzarsi e mantenere il passo della Roma, che domenica sfiderà la Cremonese. La partita rappresenta un’occasione cruciale per i bianconeri, costretti a vincere per non perdere terreno in classifica. La sfida si gioca domenica sera allo Juventus Stadium, con attenzione ai possibili marcatori e ai tiri in porta.

Juventus-Como, i pronostici del match in chiave player building: dal marcatore ai tiratori dell'incontro, ecco tutte le dritte Spalle al muro dopo il doppio KO contro Inter e Galatasaray, la Juventus non ha alternativa alla vittoria per tenere il passo della Roma che domenica contro la Cremonese avrà un impegno sulla carta alla portata. Sull'altro versante, reduci dal pareggio tra mille polemiche contro il Milan, il Como cerca quei tre punti con i quali darebbe ulteriore slancio alla rincorsa Champions. Schierato in una posizione più offensiva visto l'iniziale forfait di David, Yildiz sarà chiamato ad una prestazione importante sotto tanti punti di vista. Pronostico Juventus-Como, assenze pesanti e difesa horror: questo segno è scontatoJuventus-Como è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Juventus-Como, Fabregas senza Nico Paz allo Stadium: il pronosticoDifficile che Spalletti voglia fare calcoli anche se l'impegno successivo a quello con Fabregas sarà contro il Galatasaray in Champions League, dove la Juve sarà chiamata a ribaltare il 2-5 subìto.