La semifinale di coppa di Francia tra Strasburgo e Nizza si svolgerà il 22 aprile 2026 alle ore 21:00. La partita si giocherà in casa dello Strasburgo, con le formazioni di O’Neill e Puel pronte a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati dai bookmaker, che hanno analizzato i possibili risultati dell'incontro. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in vista della finale.

Seconda semifinale di coppa di Francia che vede lo Strasburgo di O’Neill affrontare in casa il Nizza di Puel. Gli alsaziani sono ancora in piena corsa sia in Conference League che in campionato, dove lottano per restare nelle coppe europee. Occasione ghiotta per ritrovare una finale a 25 anni di distanza dall’ultima vittoria (nel 2001 contro l’Amiens ai rigori). Per gli Aiglons, ancora invischiati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Nizza (Coppa di Francia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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