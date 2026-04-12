Studenti e volontari all' opera a Foggia | ripuliti spazi verdi vicini alla scuola ' Dante Alighieri'

Studenti e volontari si sono riuniti per ripulire gli spazi verdi di fronte alla scuola media ‘Dante Alighieri’ in via San Alfonso De’ Liguori a Foggia. L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti e la sistemazione dell’area. L’attività si è svolta con la partecipazione di diverse persone, che hanno collaborato per riqualificare l’area verde vicina alla scuola.

Studenti e volontari all'opera per ripulire gli spazi verdi antistanti la scuola media ‘Dante Alighieri’, in via San Alfonso De’ Liguoridi, a Foggia. L'iniziativa è stata organizzata dall’associazione ‘La Via della Felicità’; alla giornata hanno partecipato anche due rappresentanti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Dimensionamento scolastico, manifestazione davanti all'ex scuola Dante AlighieriLa comunità scolastica di Città di Castello ha deciso di manifestare contro il dimensionamento scolastico. Ex compagni di scuola, a distanza di 40 anni si è ritrovata la 1A della "Dante Alighieri"A distanza di 40 anni si è ritrovata la 1A della "Dante Alighieri"; in una serata di ricordi, aneddoti e tanta nostalgia 13 ex alunni si sono...